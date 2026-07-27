В „Социална мрежа” на 23 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Магистър-фармацевтите настояват за повече пари за лекарства, както и устойчив механизъм, оценяващ професионалната услуга, предоставяна от тях. Какви са конкретните им искания?

Заедно планината е достъпна: фондация отваря пътя към върховете за хора с физически увреждания. Разказ за копнежите и постигнатите мечти.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Цветина Петрова