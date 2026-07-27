Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В „Социална мрежа” на 23 юли от 15:20 ч. очаквайте:
Магистър-фармацевтите настояват за повече пари за лекарства, както и устойчив механизъм, оценяващ професионалната услуга, предоставяна от тях. Какви са конкретните им искания?
Заедно планината е достъпна: фондация отваря пътя към върховете за хора с физически увреждания. Разказ за копнежите и постигнатите мечти.
Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.Редактор: Цветина Петрова
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