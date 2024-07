„Шрек” се завръща на голям екран след 16 години. Сюжетът на новия филм за зеленото чудовище с добро сърце все още не е разкрит, но вече е потвърдено, че Майк Майърс, Еди Мърфи и Камерън Диас ще бъдат част от каста, който ще озвучи лентата.

Майърс отново ще влезе в ролята на Шрек, Мърфи ще бъде гласът на Магаре, а Диас - съпругата на зеленото симпатично чудовище - принцеса Фиона.

„Не твърде далеч, „Шрек 5” излиза по кината на 1 юли 2026 г. с Майк Майърс, Еди Мърфи и Камерън Диас”, съобщиха от DreamWorks Animation в Х.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu