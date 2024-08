Етиопският визуален художник и разказвач Хероуи Арегави Гибрамариам е живял на много места, откакто е напуснал страната си, за да избяга от гражданска война. Той представи своята изложба Navigating the Now in Etopia във Вашингтон, съобщават от VOA. Експозицията включва и творби на художниците Акилиу Темескен и Дереджйе Демеси.

Картините на Хероуи са визуален дневник на неговите пътувания до Кения, като най-силен отпечатък върху него е оставило посещението му на остров Ламу. Уникалната смесица от култура и архитектура вдъхновява художника за нова серия от картини.

Снимка: Voice of America, screenshot

Повече от творчеството на етиопеца вижте във видеото на Voice of America.