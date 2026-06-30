Група иберийски косатки повреди сериозно яхта край бреговете на Гибралтар, след като в продължение на близо три часа обграждала плавателния съд, въртяла го и унищожила кормилото му.

Инцидентът се случил след четириседмично плаване на екипажа от Бахамите към Испания. Подводни кадри, заснети от френския режисьор Алекс Аймар, показват как косатките се насочват към кормилото, захапват го и постепенно го разрушават, оставяйки яхтата без управление.

Видео, заснето от палубата, разкрива как животните преследват лодката, изскачат над водата и отново се гмуркат с висока скорост. В един момент кормилото започва да се върти неконтролируемо, докато откъснати части изплуват на повърхността.

Moment pod of killer whales surround and attack yacht, spinning it 360 degrees and destroying its rudder off Gibraltar https://t.co/gEfYlVr8AU — Daily Mail (@DailyMail) June 29, 2026

„Разкъсаха всичко. Вече нямаме управление“, казва във видеото норвежкият парашутист Йоке Зомер. „Сега се въртим на 360 градуса“, допълва той, докато екипажът се опитва да овладее ситуацията.

След инцидента Зомер публикува разказ за преживяното в профила си в Instagram, като уточнява, че разпространеното видео показва само малка част от случилото се. „Това е едва триминутен откъс от среща, продължила общо три часа. Не се вижда първоначалният удар, който счупи кормилото, сигналите за бедствие, подготовката за евентуална евакуация или опитите да използваме двигателя, за да отклоним вниманието на косатките“, разказва той.

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По думите му животните не са проявявали открита агресия, освен когато екипажът е включил двигателя. „Най-силният удар по кормилото беше нанесен от една от по-големите косатки. Дали това беше агресия или просто игра, трудно е да се каже“, отбелязва Зомер.

Той описва поведението на животните като любопитно, когато яхтата се е носела безшумно по течението. „Някои си играеха с кормилото, други завъртаха лодката, а малките се забавляваха с плаващите отломки“, пише той.

Зомер подчертава, че никой на борда не е направил опит да отблъсне косатките със сила. „Бях убеден, че всичко ще приключи благополучно, ако просто им позволим да задоволят любопитството си, без да внасяме допълнително напрежение“, казва той.

През последните години иберийските косатки нееднократно са привличали вниманието на учените с необичайното си поведение към ветроходни лодки край Испания, Португалия и Гибралтар. В много от случаите животните се насочват именно към кормилото, като го удрят или захапват, което прави плавателните съдове неуправляеми. Все още няма единно научно обяснение за тези действия. Една от хипотезите е, че става дума за игра или проява на любопитство, а друга предполага, че поведението е усвоено от част от популацията след негативен сблъсък с плавателен съд.

Косатката е най-едрият представител на семейство Делфинови. Възрастните мъжки достигат дължина до 10 метра и тегло над 10 тона. Видът се отличава с висока интелигентност, сложна социална структура и изключително добра координация при групов лов. Косатките могат да развиват скорост до около 55 км/ч.

Редактор: Дарина Методиева