Унгария отчете днес нов температурен рекорд от 42 градуса, съобщиха метеорологичните служби, цитирани от Франс прес. Предишният от 41,9 градуса е поставен през 2007 г.

Температурата достигна 42 градуса в Сечен, Северна Унгария, близо до границата със Словакия, съобщи метеорологичната служба "ХунгароМет" (HungaroMet).

"Предварителните данни сочат, че са подобрени както националният температурен рекорд, така и рекордът на столицата", заявява метеороложката Анна Кунтар-Молнар, като подчертава, че температурите може да се повишат още повече.

Както по-голямата част от Европа, Унгария е обхваната от безпрецедентна гореща вълна и от края на миналата седмица е в сила най-високият червен код за опасно горещо време.

Премиерът Петер Мадяр призова сънародниците си да работят предимно от дома и да се ограничи потреблението на вода за несъществени нужди. Повече от 120 населени места в Унгария наложиха ограничения за водоснабдяването на фона на жегите.

Нов температурен рекорд от 41,3 градуса бе отчетен и в Словакия. Така бе подобрен този от 41 градуса, регистриран вчера, съобщиха метеорологичните служби, цитирани от Франс прес.

"Температурата достигна 41,3 градуса в село Каменица над Хроном, в южната част на Словакия, близо до границата с Унгария", съобщи говорителят на Словашкия хидрометеорологичен институт Иван Гарчар.

Редактор: Цвета Лазаркова