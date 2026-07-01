Все повече работници от Южна Азия поддържат сектора на доставките в Румъния, но все по-често стават жертва на расистки нападения. Това сочат данни на неправителствени организации в страната.

В румънската столица Букурещ чуждестранните куриери вече са съществена част от сектора на доставките. Само през 2025 г. са издадени около 10 000 разрешителни за работа за куриери, като голяма част от тях са за граждани на Непал, Шри Ланка, Индия и Бангладеш.

Един от тях е 35-годишният Мехеди Хасан от Бангладеш. Той работи като куриер от 2025 г. и споделя, че най-трудното за него е раздялата със семейството му. „Чувствам се самотен, защото съм далеч от съпругата и трите си деца“, разказа Хасан.

Между доставките той разговаря с близките си по няколко пъти на ден. За да успява да издържа семейството си, понякога работи до 12 часа дневно. „Заплатата е добра и мога да изпращам пари в Бангладеш“, каза той.

След като платят данъците и наема си, куриерите в Румъния разполагат с около 600 евро месечно. Въпреки трудностите Хасан казва, че се чувства добре приет. „Румънците са отзивчиви и винаги ми помагат, когато изпадна в трудна ситуация. Искам един ден да доведа семейството си тук и да останем заедно“, сподели той.

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Не всички мигранти обаче имат подобен опит. Според неправителствени организации случаите на расистки нападения срещу чуждестранни работници се увеличават. Широк обществен отзвук предизвика нападението срещу непалски куриер през август 2025 г., когато той беше пребит по време на доставка в Букурещ.

От Центъра за правни ресурси посочват, че подобни случаи вече не могат да бъдат разглеждани като изолирани инциденти. Организацията е провела изследване „Един ден от живота на работник мигрант“, базирано на интервюта с 12 чуждестранни работници. „Нито един от анкетираните не каза, че не е бил дискриминиран“, заяви Джорджана Бъдеску от Центъра за правни ресурси.

Тя дава пример с пакистански куриер, на когото клиент казал да остави поръчката пред вратата, защото не желаел да има контакт с него, ако е мюсюлманин.

Макар дълги години да беше предимно страна, от която хората емигрират, днес Румъния все повече се превръща и в държава, която привлича чуждестранни работници. Около 4 милиона румънци живеят и работят в чужбина, а близо 140 000 чужденци в момента работят и плащат данъци в страната. По данни на Националния статистически институт броят на разрешителните за работа, издавани на чуждестранни граждани, продължава да расте с всяка изминала година.

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Редактор: Дарина Методиева