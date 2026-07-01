От днес Република Ирландия поема за шест месеца ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, наследявайки Кипър. До края на годината страната ще ръководи заседанията на министрите от държавите членки и ще координира преговорите по ключови европейски политики.

Сред основните задачи на ирландското председателство ще бъде работата по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Целта е да бъде постигнат напредък по бюджета на съюза, въпреки сериозните разногласия между държавите членки относно предложения финансов пакет на стойност 1,73 трилиона евро.

Кипър поема председателството на Съвета на ЕС

Предстоят и сложни дискусии по редица чувствителни теми, включително мерките за защита на децата в интернет, реформата на европейската система за търговия с въглеродни емисии и проекта за въвеждане на цифрово евро.

По повод началото на мандата ирландският премиер Михол Мартин заяви, че страната поема председателството в период на сериозни предизвикателства за Европа. Той посочи като основни проблеми високите енергийни цени и последствията от конфликтите в Украйна и Близкия изток.

По думите му Дъблин ще насочи усилията си към повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, защитата на основните ценности на съюза и укрепването на сигурността на европейските граждани. Ирландия е член на европейската общност от 1973 г. и за осми път поема ротационното председателство на Съвета на ЕС.

Редактор: Цветина Петкова