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До края на годината страната ще ръководи заседанията на министрите от държавите членки
От днес Република Ирландия поема за шест месеца ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, наследявайки Кипър. До края на годината страната ще ръководи заседанията на министрите от държавите членки и ще координира преговорите по ключови европейски политики.
Сред основните задачи на ирландското председателство ще бъде работата по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Целта е да бъде постигнат напредък по бюджета на съюза, въпреки сериозните разногласия между държавите членки относно предложения финансов пакет на стойност 1,73 трилиона евро.
Кипър поема председателството на Съвета на ЕС
Предстоят и сложни дискусии по редица чувствителни теми, включително мерките за защита на децата в интернет, реформата на европейската система за търговия с въглеродни емисии и проекта за въвеждане на цифрово евро.
По повод началото на мандата ирландският премиер Михол Мартин заяви, че страната поема председателството в период на сериозни предизвикателства за Европа. Той посочи като основни проблеми високите енергийни цени и последствията от конфликтите в Украйна и Близкия изток.
По думите му Дъблин ще насочи усилията си към повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика, защитата на основните ценности на съюза и укрепването на сигурността на европейските граждани. Ирландия е член на европейската общност от 1973 г. и за осми път поема ротационното председателство на Съвета на ЕС.Редактор: Цветина Петкова
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