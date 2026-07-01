Британският актьор Майкъл Бърн, познат на зрителите с ролите си в сериала „Улица Коронация“ и филма „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“, е починал на 82-годишна възраст, съобщават британски медии.

Бърн е издъхнал на 20 юни в присъствието на бившата си съпруга Карол. Причината за смъртта му засега не се съобщава. Той оставя след себе си две дъщери и трима внуци.

В дългогодишната си кариера актьорът се утвърди като едно от разпознаваемите лица на британското кино, телевизия и театър. Сред най-запомнящите се негови телевизионни роли е тази на Тед Пейдж - биологичния баща на Гейл Плат в „Улица Коронация“, персонаж, който изиграва между 2008 и 2010 г.

Michael Byrne, the actor best known for playing the villainous Vogel in “Indiana Jones and the Last Crusade” and an older version of Gellert Grindelwald in “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1,” died June 20. He was 82.



A cause of death has not yet been revealed.… pic.twitter.com/9ijASffpmP — Variety (@Variety) June 30, 2026

На големия екран Майкъл Бърн участва в редица популярни продукции, сред които „Винаги ще има утре“, „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ и „Хари Потър и Даровете на смъртта - Част 1“, където се превъплъщава в образа на Гелърт Гринделвалд.

Кариерата му продължава повече от шест десетилетия. Освен в киното и телевизията, той играе на сцените на едни от най-престижните британски театри, сред които Роял Корт Тиътър, Йънг Вик и Роял Ексчейндж Тиътър. След новината за кончината му почитатели и колеги изразиха съболезнованията си в социалните мрежи, определяйки го като изключителен актьор, оставил трайна следа в британското сценично и екранно изкуство.

Редактор: Цветина Петкова