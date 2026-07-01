Европейският съюз продължава да се възприема положително от мнозинството българи, макар подкрепата у нас да остава под средното ниво за Общността. Това показват данни от ново проучване на „Евробарометър“, възложено от Европейския парламент.

Според изследването 57% от българите смятат, че членството на страната в ЕС носи ползи. За сравнение, средният дял за останалите държави членки е значително по-висок - 74%.

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Най-често посочваното предимство на европейското членство от българските граждани е свободният достъп до трудовия пазар в ЕС. Този отговор дават 49% от анкетираните у нас. В останалите държави членки водещ мотив е ролята на Европейския съюз за опазването на мира и сигурността - фактор, посочен от 40% от участниците. В България този аргумент е определен като най-важен от 29%.

По отношение на очакванията към Европейския парламент българите поставят на първо място борбата с инфлацията и растящите разходи за живот. Така смятат 63% от участниците в проучването, докато средно за ЕС този дял е 47%. Половината от българските респонденти считат, че европейските институции трябва да обърнат по-сериозно внимание на икономиката и пазара на труда, докато в останалите държави този приоритет е посочен от 35%.

Анкетираните у нас виждат икономическата политика като основен инструмент за укрепване на международната позиция на ЕС. Такова мнение изразяват 40% от българите срещу 32% средно за Съюза. Енергийната независимост също е сред водещите теми както за българските граждани, така и за останалите европейци. Въпросите на отбраната и сигурността обаче са по-значим приоритет за гражданите на останалите държави членки – 39% срещу 29% в България.

Изследването показва и широко разпространено усещане, че Европейският съюз остава фактор на стабилност в условията на глобална несигурност. Това мнение споделят 72% от българите и 75% от гражданите на останалите страни членки. Едва 15% от българските участници и 11% от европейците смятат, че ролята на ЕС в защитата на гражданите от кризи и заплахи ще отслабва.

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Въпреки това значителна част от анкетираните гледат песимистично на бъдещето на света - 44% от българите и 58% от гражданите на ЕС. По-оптимистични обаче са нагласите към бъдещето на самия Европейски съюз, като положителни очаквания изразяват 56% от българите и 59% от останалите европейци. Песимистите по отношение на развитието на собствената си държава остават малцинство - 37% от всички участници в допитването.

На въпрос коя емоция най-точно описва настоящото им състояние, половината от българите посочват „надежда“. Сред гражданите на останалите държави от ЕС този отговор е избран от 43%. В същото време 36% от българите и 44% от европейците определят като водещо чувство „несигурност“.

Повечето участници в проучването са удовлетворени от качеството си на живот - 67% в България и 83% средно за ЕС. Любопитна разлика се наблюдава при финансовите очаквания. Близо две трети от българите (65%) вярват, че финансовото им положение и възможностите им да покриват ежедневните си разходи ще се подобрят. В останалите държави членки подобен оптимизъм споделят 42% от анкетираните.

Редактор: Цветина Петкова