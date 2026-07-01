Снимка: Илко Вълков, БТА (архив)
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Пострадали са десетки жилища и стотици превозни средства
Мощна буря премина снощи през румънската столица Букурещ и 20 окръга. Един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му, пострадали са десетки жилища и стотици превозни средства.
Щети са нанесени в общо 60 населени места, но най-силно засегната е столицата, където са постъпили близо 2000 обаждания за помощ.
Today: Powerful Storm Hits Sinaia, Romania.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 9, 2025
At least 14 people were injured after a violent storm struck Sinaia. Strong winds and heavy rain caused significant disruption across the area pic.twitter.com/0HyXiOYuap
Няколко станции на метрото в Букурещ са наводнени.
Бурята беше предшествана от гореща вълна, като по-рано през седмицата температурите в някои части на страната надхвърлиха 40 градуса по Целзий.Редактор: Цвета Лазаркова
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