Мощна буря премина снощи през румънската столица Букурещ и 20 окръга. Един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му, пострадали са десетки жилища и стотици превозни средства.

Щети са нанесени в общо 60 населени места, но най-силно засегната е столицата, където са постъпили близо 2000 обаждания за помощ.

Today: Powerful Storm Hits Sinaia, Romania.



At least 14 people were injured after a violent storm struck Sinaia. Strong winds and heavy rain caused significant disruption across the area pic.twitter.com/0HyXiOYuap — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 9, 2025

Няколко станции на метрото в Букурещ са наводнени.

Бурята беше предшествана от гореща вълна, като по-рано през седмицата температурите в някои части на страната надхвърлиха 40 градуса по Целзий.

Редактор: Цвета Лазаркова