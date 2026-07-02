Ватиканът обяви, че свещениците и миряните, принадлежащи към крайноконсервативното католическо братство „Свети Пий Х“, изпадат в разкол с Католическата църква и са отлъчени от нея, предаде БТА.

В постановление на Светата конгрегация за доктрината на вярата се посочва, че братството, което действа от Швейцария, извършва тайнствата по неканоничен начин и няма право да сключва валидни църковни бракове и да извършва изповед. Повод за решението стана ръкополагането на четирима нови епископи без одобрението на папа Лъв XIV - действие, което според католическото учение представлява тежко нарушение и води до автоматично отлъчване от Църквата.

Ватиканът съобщи, че двамата епископи, извършили неразрешеното ръкополагане, както и четиримата новоръкоположени епископи, са отлъчени. Освен това Светият престол обяви, че всички свещеници от братството и всички католици, които официално се присъединят към него, също се намират в състояние на разкол.

Братството „Свети Пий Х“, основано от архиепископ Марсел Льофевр, отхвърля ключови решения на Втория ватикански събор, включително реформите, които разрешават богослуженията да се извършват на местните езици вместо единствено на латински. Според ръководството на общността ръкополагането на нови епископи е било необходимо, за да се гарантира нейното духовно управление.

Редактор: Ралица Атанасова