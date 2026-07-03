Премиерът на Молдова Александру Мунтяну обяви, че подава оставка. В пост на страницата си във Facebook той пише, че вече не може да изпълнява задълженията си в съответствие с принципите си.

„Приех предложението да заема поста министър-председател с голямо чувство за отговорност и с твърдата увереност, че мога да допринеса за промяна към по-добро. Когато разбрах, че вече не мога да изпълнявам задълженията си в съответствие със своите принципи и убеждения, реших да се оттегля“, пише Мунтяну.

Премиерът благодари на членовете на правителството и на служителите в администрацията за съвместната работа и посочи, че ще продължи да служи на страната, независимо от длъжността, която ще заема, и сферата, в която ще работи.

Александру Мунтяну оглави правителството след парламентарните избори през 2025 г. Кандидатурата му, издигната от партията „Действие и солидарност“ (PAS), беше подкрепена от 55 депутати.

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При встъпването си в длъжност кабинетът на Мунтяну обяви като основни приоритети ускоряване на европейската интеграция, повишаване на минималната заплата до 10 000 леи (около 500 евро), изпълнение на Плана за икономически растеж на стойност 1,9 млрд. евро и завършване на преговорите за присъединяване на Молдова към Европейския съюз до 2028 г.

С оставката на министър-председателя автоматично се прекратяват правомощията на цялото правителство. Президентът трябва да назначи изпълняващ длъжността премиер измежду действащите министри, който ще ръководи кабинета до сформирането на ново правителство.

Редактор: Цвета Лазаркова