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Жителите в Браила и Галац са предупредени за падащи отломки от безпилотния апарат
Изтребител F-16 е свалил дрон, който е нарушил румънското въздушно пространство. Това съобщи президентът на Румъния Никушор Дан.
Жителите на Браила и Галац са получили съобщения по системата за известяване „Ро-Алърт“ (RO-ALERT) за възможни падащи обекти от небето, предаде "Аджерпрес".
Румъния вдигна изтребители заради дронове по границата с Украйна
Към жителите е отправена препоръка да потърсят укритие в мазета или убежища на гражданската защита или, ако това е невъзможно, да останат у дома далеч от прозорци и външни стени.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Петър Къдрев, БТА
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