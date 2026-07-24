Китайското Министерство на търговията заяви днес, че забранява износа на стоки с двойно предназначение за 14 организации вносители от Европейския съюз, предаде „Ройтерс”.

Ограниченията влизат в сила незабавно. Сред компаниите са германският оръжеен производител „Райнметал” и полската компания за електроника „Видо Фотоникс”.

Този ход на китайските власти е в отговор на най-скорошния пакет от санкции на ЕС срещу Русия, с който бяха санкционирани 14 компании от континентален Китай и Хонконг, заяви китайското министерство.

218 души и предприятия влязоха в най-големия досега санкционен пакет срещу Русия

Мерките на Пекин са насочени срещу три фирми от Германия, три от Франция, две от Италия, две от Полша и по една от Нидерландия, Чехия, България и Литва, пише в. „Саут Чайна Морнинг Пост”.

В. „Глобал Таймс” изброява компаниите поименно, като се позовава на китайското Министерство на търговията: „Лаферт” и „Гарнет” от Италия, „Зиндлхаузер Матириалс”, „Райнметал” и „Антрако Хеми-Ханделсгезелшафт” от Германия, „ИнПАКТ”, III-V ЛАБ и „Кавок Ю Ей Ес” от Франция, „Виго Фотоникс” и „Политехника Вроцлавска” от Полша, „Ей Ейч Си Мерведе Холдинг” от Нидерландия, „Татра Тръкс” от Чехия, „Опткоелектрон” от България и „Експла Ю Ей Би” от Литва.

Редактор: Ивета Костадинова