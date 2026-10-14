Правителството отказва да каже това, което се случва в нашето Черноморие, с истинските му думи – че то е обект на атака от страна на Руската федерация. Няма как да чакаш разследване и да получиш 100% доказателства в такъв инцидент. Това заяви в предаването „Пресечна точка” дипломатът и експерт по сигурността Иван Анчев, който е и бивш заместник-министър на вътрешните работи и член на Инициативния комитет, който издигна Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидат-президентска двойка.

„Свидетели сме на константно нежелание да бъдат наречени нещата с истинските им имена, защото това ще влезе в разрез както с очакванията на голямата част от електората на „Прогресивна България”, така и с кампанията на госпожа Йотова, която аз разглеждам като обща в момента с правителството”, заяви Анчев.

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„И г-н Радев, и Йотова категорично отказаха да инициират член 4. При него трябва да представим абсолютно всички данни, които имаме. Аз поставям под съмнение политическата готовност на правителството да даде цялата информация, налична в службите”, каза Анев.

Той посочи, че кандидатът за президент Андрей Гюров е направил изявление не повече от час, след като е станало ясно, че има и втори потънал кораб, с посланието, че трябва да се активира член 4 от НАТО. „По принцип Андрей Гюров е човек на институционалното действие”, каза Анев.

Той отправи и остри критики към срещата между премиера и посланика на Русия у нас.

„Посланик на чужда държава се приема по принцип на ниво външен министър, а ние видяхме, че е приета от премиера”, каза Анев.

„Трябва да се покаже твърдост от страна на българската държава, сила, решимост и най-вече съюзническо действие с НАТО”, смята Анев.

„Ако и президентството, и правителството са, условно казано, принадлежащи към една и съща политическа сила, ние виждаме, че една от институциите, в случая президентството, се превръща в гумен печат, който просто подпечатва желанието и волята на правителството. В България няма нужда от президент, който да играе ролята на гумен печат”, каза Анев.

„Андрей Гюров е показал, че ще защитава българския национален интерес”, допълни той.

Редактор: Ина Григорова