Според Хипократ духът лекува и спасява болното тяло. В днешни времена знаем, че това няма как да стане без медикаменти, но какви все пак са възможностите да съчетаем лекарствата с ведрия дух?

Магистър фармацевт, който танцува с усмивка и вдъхновение – това видео стана хит в социалните мрежи. Оказа се, че не е просто някаква постановка. Тя се казва Силвия Стефанова и е собственик и управител на аптека в Криводол. Какво я кара да танцува вече години наред, докато работи по цял ден?

„Това е рецепта за щастие и за смисъл на живот. Правя го от доста години вече. По принцип от дете съм искала да стана танцьорка и певица и затова и двете неща, които съм искала ги следвам”, сподели жената.

Десислава Данчева редовно идва от съседно село до аптеката в Криводол.

„Тук пазаруваме почти всеки път, когато имаме нужда от лекарства. Аз я следя в някои социални мрежи така, че знам, че тя е доста положителна. Танцува много хубаво”, споделя жената.

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Ясно е обаче, че ако някой иска да се предпази от грип, това днес не може да стане.

„Няма ваксини и не знаем кога ще има”, обясни Силвия.

Но пък може да се предпази от лошо настроение и да получи танц за добра надежда, усмивка и настроение.

След лекаря Силвия е следващият човек, който се среща с болката на хората, а танцът е нещото, което наистина изглежда като хапче за надежда и щастие.

„Мога да им бъда полезна само, ако аз имам добро настроение, ако им вдъхна някаква вяра”, допълва жената.

Затова непрекъснато търси варианти да даде на хората нещо, което не се купува с пари.

