Може ли икономиката да бъде забавна, а сложните бизнес термини да предизвикват смях? Васил Канзонов доказва, че е възможно. Роденият в Сливен млад предприемач е новият гост в рубриката „Новите известни“ на „Здравей, България“. С невъзмутимо изражение, неподражаемо чувство за хумор и нестандартни сравнения той обяснява икономически понятия и бизнес стратегии на последователите си в социалните мрежи.

Едва 14-годишен, Васил заминава да учи във Великобритания. Там завършва гимназия, а впоследствие и висше образование по бизнес и икономика. След години зад граница обаче взема решение да се завърне в родината.

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„В България е по-добре. По-спокойно е тук. Говоря си на моя език, с мои хора съм и искам да живея тук“, споделя той. Признава, че първоначално преживява културен шок при преместването си от Лондон в Сливен, но бързо успява да се адаптира. Днес прекарва времето си основно между Сливен и Пловдив.

Популярността му в социалните мрежи идва с необичайното съчетание между икономика и комедия. Първоначално създава традиционни хумористични видеа, но постепенно решава да насочи съдържанието си към темите, които истински го вълнуват.

„От малък ме влекат бизнесът и икономиката. Беше ми омръзнала стандартната комедия и исках да правя нещо свежо, което да е интересно и на мен“, разказва Канзонов.

Така се раждат видеата, в които обяснява понятия като растеж, арбитраж и ликвидност чрез ситуации от ежедневието, любовните отношения и характерните български навици. Създава и комедийни сблъсъци между големи компании, професии и различни градове.

Запазената му марка е напълно сериозното изражение, с което поднася дори най-абсурдните шеги. „Просто не показвам емоция. Дори да знам, че нещо е забавно, ще го кажа с каменно лице“, обяснява той.

Васил признава, че понякога зрители приемат шегите му прекалено сериозно и се обиждат. Подчертава обаче, че зад хумора стои реално образование и познаване на икономическите процеси. „Не мисля, че икономиката е скучна тема, но доста често се представя като такава. Надявам се чрез моите видеа някои хора да видят нейния чар“, казва младият предприемач.

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Освен със социалните мрежи той се занимава и със собствен бизнес за изработка на 3D фигурки. А извън професионалните начинания му предстои още една важна житейска промяна – скоро ще стане баща за първи път.

Въпреки нарастващата си популярност Канзонов остава верен на принципа, с който започва да създава съдържание: „Няма да се правя на такъв, какъвто не съм. Просто ще бъда себе си. Ако това се оцени – оцени. Ако не – не“.

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