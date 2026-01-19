-
Кои са българските думи на 2025 година
-
Може ли Европа да съчетае политиката си за сигурност с опазването на природата?
-
Ликът на 100-доларовата банкнота: 320 години от рождението на Бенджамин Франклин
-
Нина Николина: Фолклорът е нашето спасение във времето на криза на идентичността
-
"Историите на Мария Йотова": Четири момчета от поколението Z, които не се страхуват от проблемите, а ги решават
-
Как собственик на магазин от Казанлък разкри сам схема за фалшиво евро
Неговата философия е да документира ситуации и преживявания от ежедневието на обикновения човек
Тази седмица гост в рубриката „Новите известни” е Възкресен Георгиев - експерт по маркетинг, хумор, ремонти, сарказъм, стендъп комедия и други нужни и ненужни за социалните мрежи умения.
Възкресен е живял в три държави, но съзнателно е избрал да се завърне в България. Сам се определя като псевдоинфлуенсър, тъй като не е типичният създател на съдържание. Неговата философия е проста – да документира ситуации и преживявания от ежедневието на обикновения човек.
Той споделя, че основната му идея е да показва какви са възможностите пред съвременния и подрастващ мъж. В част от видеата си показва нагледно как се сменя контакт, бойлер или как се извършват дребни домашни ремонти. По думите му това са умения, които трябва да бъдат задължителна част от ежедневието на всеки мъж.
„Новите известни“: Историята на Тодор, който във Великобритания е фармацевт, а в България - студент по медицина
Възкресен признава, че стендъп комедията е онова, което просто е искал да изпробва. С времето обаче се оказва, че това е и едно от нещата, които прави най-добре.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни