Тази седмица гост в рубриката „Новите известни” е Възкресен Георгиев - експерт по маркетинг, хумор, ремонти, сарказъм, стендъп комедия и други нужни и ненужни за социалните мрежи умения.

Възкресен е живял в три държави, но съзнателно е избрал да се завърне в България. Сам се определя като псевдоинфлуенсър, тъй като не е типичният създател на съдържание. Неговата философия е проста – да документира ситуации и преживявания от ежедневието на обикновения човек.

Той споделя, че основната му идея е да показва какви са възможностите пред съвременния и подрастващ мъж. В част от видеата си показва нагледно как се сменя контакт, бойлер или как се извършват дребни домашни ремонти. По думите му това са умения, които трябва да бъдат задължителна част от ежедневието на всеки мъж.

Възкресен признава, че стендъп комедията е онова, което просто е искал да изпробва. С времето обаче се оказва, че това е и едно от нещата, които прави най-добре.

