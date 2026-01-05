Тази седмица гост в рубриката „Новите известни“ е Тодор Чергаров от Пазарджик. Той води необикновен живот, като половината седмица прекарва във Великобритания, а другата половина – в София, България.

В Норич Чергаров работи като магистър-фармацевт, докато в София е студент по медицина, трети курс. Всеки негов ден е планиран около редовни полети между двете държави, което го прави едновременно професионалист и студент, съчетавайки две различни кариери.

Освен академичната и професионалната си ангажираност, Тодор е активен в социалните мрежи и се отличава със своята артистична страна. Той създава видеа и скечове, които комбинират хумор и творчество, а изкуството е негова първа страст.

Роден в Пазарджик, Чергаров още от малък мечтае да види света извън малкия си град. След завършване на гимназията той избира фармация като първия си университетски път, което му позволява да замине за Великобритания и да започне работа там. След време решава да продължи с медицина в София, за да следва нов връх в образованието и личностното си развитие.

Неговото ежедневие включва не само лекции и практики, но и ежеседмични пътувания, които го учат на дисциплина, организация и баланс между две страни и две култури. Чергаров споделя, че опитът му във фармацията му помага в обучението по медицина, но адаптацията към нови условия и предизвикателства е била съществена част от неговото израстване.

Творческата активност на Тони не се ограничава само до социалните мрежи. Той експериментира с различни форми на изкуство, включително анимация, скечове и по-амбициозни проекти за книги и други продукти, като се стреми да комбинира забавление и интелектуално съдържание.

Тодор Чергаров е пример за млад човек, който съчетава професионално развитие, образование и лични интереси, доказвайки, че с труд и упоритост могат да се постигнат цели и мечти в различни области и държави.