Как Борислава Тодорова изоставя финансите и става инфлуенсър
Историята на Бамби започва като на много млади хора в България - с преместване в голям град, за да учи в университет. Преди повече от десетилетие Борислава пристига във Варна, за да се посвети на сериозната специалност "Финанси". Като дъщеря на учител, очакванията към нея са били сериозни. Всичко обаче се променя с един телефонен разговор, който майка ѝ никога няма да забрави. "Мамо, ще ставам инфлуенсър", заявява Борислава.
Артист по душа от дете
Макар решението ѝ да изглежда рязко, любовта на Борислава към изкуството датира от ранна детска възраст. Преди да се превърне в инфлуенсър, тя е била певица в детска вокална група в продължение на осем години, тренирала е народни танци и хип-хоп. За нея преходът към създаване на съдържание е естествено продължение на артистичните ѝ търсения. "Винаги ме е влечало изкуството", споделя тя в интервюто.
„Новите известни”: Теди Амова – „пишман дизайнерът” и „баш декораторът” (ВИДЕО)
За последните две години Бамби се занимава изцяло със създаване на съдържание за социалните мрежи. Популярността ѝ е толкова голяма, че разходките из Варна често се превръщат във "фен срещи", като е разпознавана постоянно от почитатели, които искат да се снимат с нея.
Зад забавните скечове и комедийни образи стои амбициозна млада жена с ясни цели за бъдещето. Най-голямата ѝ мечта е да участва в българска филмова продукция и да види дали би се справила с предизвикателството на голямото кино.
Бамби осъзнава и отговорността, която носи като популярно лице в интернет. Тя е критична към "пошлото съдържание", което се предлага онлайн, и се притеснява от факта, че много деца го гледат и му подражават. Затова се стреми да дава добър пример, да се развива постоянно и да показва качествено съдържание.
Нейното послание към хората е просто и позитивно: "Не се взимайте толкова на сериозно. Животът е твърде кратък за драми. Бъдете над нещата, правете добро, оценявайте и се усмихвайте повече".
Повече гледайте във видеото.
