Легендарното модно шоу на Victoria’s Secret отново привлече вниманието на милиони зрители по целия свят. Сцената в Лос Анджелис събра на едно място модели, знаменитости и звезди на музиката.

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На събитието дефилираха Адриана Лима, Роузи Хънтингтън, Ирина Шейк, както и сестрите Бела и Джиджи Хадид.

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Снимка: getty images

Особено внимание привлече и Барбара Палвин, която позира само 6 седмици след раждането на своето първо дете.

Снимка: getty images

Бляскавият спектакъл тази година беше посветен на смяната на сезоните. Характерните за марката модели с ангелски крила дефилираха в изящни творения от цветни листенца, снежинки и блестящи метални елементи. "Създадох колекции за четирите сезона, а след това добавих и втора серия за зимата", сподели изпълнителният творчески директор на ревюто Адам Селман.

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Ежегодното модно шоу, известно с екстравагантните си костюми и зашеметяващо изглеждащи модели, привлече добре познати имена от света на музиката и изкуството.

Снимка: getty images

В своя дебют на ревюто звездата Кайли Дженър носеше бюстие на марката Fantasy Bra, оценен на 50 милиона долара. Сред гости бяха също майка ѝ Крис Дженър и актьорът Тимъти Шаламе.

Снимка: getty images

Изпълнителката Тейт Макрей излезе на подиума с червен корсет от мрежеста материя. Той беше съчетан с обувки на висок ток и ефирни крила от тюл, които се вееха зад нея по време на изпълнението ѝ.

Снимка: getty images

По време на сегмента "Pink" международната момичешка група Katseye изпя своя хит "Pinky Up". Визиите на момичетата отразяваха младежкия и игрив дух на колекцията.

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Шоуто на Victoria’s Secret е обиколило градове като Лондон, Париж, Шанхай и Кан, откакто дебютира през 1995 г. Неговият дългогодишен дом обаче остава Ню Йорк. Това прави завръщането в Лос Анджелис сравнително рядка спирка за спектакъла, който се следи по целия свят.

Редактор: Ивайла Маринова