Наблюдаваме една безкръвна президентска кампания, която ще доведе до ниска избирателна активност. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS комуникационният експерт Пепи Димитрова.

„Последните клипове, които видях вчера, бяха по темата с цените и достъпа на хората до хранителни продукти. Не отива на една президентска кампания да се движи по линията какви са цените в магазините, а точно това са рекламните послания на президентите“, коментира тя. Според нея позициите по горещите теми не са достатъчно категорични.

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Главният редактор на mediapool.bg Стояна Георгиева коментира, че рядко се случва едновременно темата за сигурността да е във фокуса на общественото внимание и в същото време да е и изборът на президент, защото сигурността е едно от малкото правомощия, които има българският държавен глава и съответно има отношение по темата.

„В настоящата ситуация малко им се объркаха картите на Илияна Йотова и Румен Радев с атаките в Черно море. Почти сигурно е, че българските власти ще мълчат и няма да излязат с някакви заключения чии са дроновете преди балотажа, а вероятно и след него, защото това е взривоопасна тема за тях“, заяви Георгиева.

Според нея кампанията много се е центрирала поради факта, че Йотова е тръгнала с летящ старт на институционална позиция. „Непрекъснато си измисля несъществуващи опасности, от които да пази хората, например кирилицата. И според мен хем от една страна симпатизантите ѝ усещат фалша, хем от друга страна хората имат други неща и грижи на главата и са склонни да подминат това“, коментира главният редактор на mediapool.bg.

Според журналиста от „24 часа“ Едуард Папазян темата с цените е малко преекспонирана, защото е лесно така да се прави реклама на този, който се занимава с нея. По думите му трябва да се обърне внимание върху един друг момент, който изцяло липсва по време на кампанията. „За около два месеца имахме три брутални случая на 14-годишни убийци. За това никой не каза какво трябва да се прави. Ние трябва да мислим за президентските избори през 2036 година и за това какви ще са тогава тези 14-годишни, защото те ще са в разцвета на силите си и тепърва ще започват да градят нещо. А фактът е такъв – 14-годишните и около 14-годишните в момента не искат нищо да правят. Искат да ходят по заведения, да ходят по градинки, да не учат“, коментира журналистът.

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В момента има няколко фиксирани послания в кампанията, от които се вижда, че кандидатите не уважават всички групи от обществото и не се опитват да достигнат до тях, каза още Пепи Димитрова. „Една такава кампания в рамките на 30 дни е добре да адресира проблемите на различните групи. А в момента ние се въртим като в омагьосан кръг в няколко теми“, посочи тя.

Според Стояна Георгиева в последната седмица преди избори е много трудно нещо да се пренареди основно. „Освен ако не се случи някакъв много голям гаф, някакво много голямо сътресение, което да раздруса хората и да обърне нещата“, допълни тя.

Едуард Папазян коментира, че тези избори са безинтересни и няма потенциал и гражданска енергия да стане нещо като през 2001 година. „Обаче идват други избори, които са много по-важни и ще се усетят от хората битово и финансово – местните“, коментира той.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова