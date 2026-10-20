Бих прогнозирал, че Франция вече няма да е същата и оттам вероятно и Европа няма да е същата, нито Европейският съюз. Може би 2027 г. ще бъде решаваща за тези процеси. Това заяви в „Денят на живо” експертът по сигурност и кандидат за вицепрезидент Славчо Велков по отношение на безредиците във Франция. По думите му протестите ще продължат и дори ще обхванат съседни страни.

„Въпросът е какво ще последва в Европа и Европейския съюз след тези процеси във Франция, които така или иначе вече се случват”, коментира той. Велков добави, че това, което се случва във Франция, не е прецедент, но сега въпросът е срещу какво протестират гражданите. „Дали е срещу миграцията, дали е заради цените, дали е срещу политиката на президента Макрон и правителството. От една страна, имаме участници и организатори от крайно леви организации. От друга страна, имаме крайнодясната формация на Льо Пен”, посочи той.

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За Коалицията на желаещите

Според Велков българското правителство далеч не е единодушно по отношение на позицията си за Украйна. „Когато Румен Радев каза в Париж, че България няма място в Коалицията на желаещите, само ден след това външният ни министър заяви нещо друго в Киев и присъства на една среща, която на практика легитимира подобна инициатива. Същото беше с присъствието на Йотова на сесията на Общото събрание на ООН”, каза той.

„Очакваме от българския президент твърда позиция, която да е в защита на националния интерес. Според мен там, в ООН, българският президент трябваше да се присъедини към онези държави, които станаха и демонстративно излязоха от залата, когато Нетаняху започна своята реч”, смята кандидатът за вицепрезидент.

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Относно поразения кораб „Челси 3“ Велков заяви, че впечатление прави голямата пробойна. „Този огромен пробив и огъването без толкова голямо разкъсване на дребно на метал говори по-скоро за удар, при който кинетичната енергия е по-голяма от взривната. Смятам, че е възможно да е нанесен и удар с морски безпилотен катер“, каза той.

По думите му тези морски безпилотни катери са британско производство и се навигират и оперират от Украйна. „Не казвам, че Украйна е извършител, в никакъв случай. Може да бъде и торпедо. Просто ударите са странни - отляво, отдясно и откъм кърмата“, коментира Велков.

Попитан какви са мотивите му да се кандидатира за вицепрезидент, той заяви: „Смятам, че като личност по нищо не отстъпвам на всички останали кандидати. Ще бъда полезен при успех с експертността, с която разполагам и която е призната от много високи позиции“.

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Редактор: Ивета Костадинова