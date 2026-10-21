Спецакция на ГДБОП в Белица. Тече изземване на документи в дома на кмета Радослав Ревански, където е и той самият, научи NOVA.

Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Община Белица.

Спецакция на ГДБОП в няколко града, има десетки задържани, кметът на Сунгурларе е отведен на разпит (СНИМКИ)

Акцията на ГДБОП и ДАНС е свързана с обществени поръчки свързани с Агенция "Пътна инфраструктура" и европроекти за милиарди.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Станимира Шикова