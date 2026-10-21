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Претърсвания се провеждат и в сградата на общината
Спецакция на ГДБОП в Белица. Тече изземване на документи в дома на кмета Радослав Ревански, където е и той самият, научи NOVA.
Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Община Белица.
Спецакция на ГДБОП в няколко града, има десетки задържани, кметът на Сунгурларе е отведен на разпит (СНИМКИ)
Акцията на ГДБОП и ДАНС е свързана с обществени поръчки свързани с Агенция "Пътна инфраструктура" и европроекти за милиарди.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Станимира Шикова
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