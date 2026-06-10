-
„На кафе“ с Братя Мангасарян, Мадлен Радуканова, Анни Пападопулу и Александър Чобанов
-
Smart Face вече три пъти седмично в ефира на NOVA
-
Плодчетата срещу Александрови в "Семейни войни"
-
Удовлетворителна печалба в "Сделка или не"
-
„Пресечна точка”: За първия месец от управлението на кабинета „Радев” и за скъпите коли и имоти, придобити с неясни доходи
-
„На кафе“ с Ива Дойчинова, Мина Стойчева, Джуджи и Ники Станоев
Коментар на Елица Виденова, Александър Чакмаков и Светломир Дамянов
Външнополитическият пъзел на България и спирането на военната помощ за Украйна – какви ще са последствията? След като министърът на отбраната и премиерът Румен Радев обявиха, че страната ни е дала достатъчно, новината светкавично завихри остри политически реакции. Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” пиар експертът Елица Виденова, директорът на Първа английска гимназия - София Александър Чакмаков и стоматологът д-р Светломир Дамянов.
Тримата събеседници анализираха и приключилите матури след представения анализ от просветното ведомство. Време ли е за равносметка и излишен стрес ли е националното външно оценяване за учениците, или по-скоро необходима оценка?
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни