Външнополитическият пъзел на България и спирането на военната помощ за Украйна – какви ще са последствията? След като министърът на отбраната и премиерът Румен Радев обявиха, че страната ни е дала достатъчно, новината светкавично завихри остри политически реакции. Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” пиар експертът Елица Виденова, директорът на Първа английска гимназия - София Александър Чакмаков и стоматологът д-р Светломир Дамянов.

Тримата събеседници анализираха и приключилите матури след представения анализ от просветното ведомство. Време ли е за равносметка и излишен стрес ли е националното външно оценяване за учениците, или по-скоро необходима оценка?

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