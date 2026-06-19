Те са трудолюбиви, почтени, добронамерени, обичат животните и морето. Може би свързвате описанието с това на обикновено средностатистическо семейство, но ще чуете за тежко заболяване, големи битки и още по-големи липси, включително на обич.

Николас рисува от години и вече има няколко самостоятелни изложби. Още от 10-годишен продава картините си, за да се изхранват. Сам се учи как да рисува и както ще забележите - обича пейзажи. А ако искате да подкрепите мечтите на Николас – няма нужда от даване – просто можете да вземете картина. Така и вашият, и неговият живот със сигурност ще станат по цветни.

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.