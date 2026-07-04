В петък светът отбеляза Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици – ден, който поставя фокус върху една от най-тежките човешки битки – зависимостта. В Бракевци тази битка се води всеки ден в терапевтична комуна с 25-годишна история.

А именно там още в първите си епизоди предаването „SOS Разтребители“ влиза, за да помогне мястото да бъде по-подкрепящо за хората, които се опитват да започнат отначало. Вижте репортажа на Катерина Грънчарова специално за „Събуди се“.

Сред хората в центъра за зависимости са Николай и Наско, двама мъже, които водят своята лична битка със зависимостта и се опитват да изградят нов живот.

Николай признава, че е станал алкохолик преди 14 години. Тогава е с едно момиче, на което планира да предложи годеж. В самия ден разбира, че тя е бременна от друг мъж. Не успява да преодолее новината и от употреба на алкохол за забавление прекрачва фазата на злоупотреба, като директно влиза в алкохолна зависимост.

„Събуждах се с бутилката и алкохола стана мой най-добър приятел. Хората не трябва да се крият, защото не е срамно. Трябва да имат постоянство и сила, защото лечението не е лесно. Но цената си заслужава, защото един чист живот е много повече от хиляда в зависимости“, споделя Николай.

Всяка история в центъра започва по различен начин, но се срещат в едно – битката със самия себе си. Атанас Бачорски разказва, че е в центъра за трети път и смята, че качеството му на живот много се е променил в отношенията му с другите.

„Повишила се е осъзнатостта ми, но имаше неща, които все още не съм изработил. Една година тук е равна на години терапия навън, защото всичко се случва в групата. В реално време се извършава промяната на личността и промяната в поведенията. Най-трудно е да кажеш пред хора, които не познаваш, нещата, от които най-много се срамуваш, от които те е страх или заради които изпитваш вина. Ако не го направиш пред тях, не можеш да го направиш и пред близките ти навън. Най-трудно е да отвориш очи и да се погледнеш в огледалото“, разкрива емоциите си Атанас.

Понякога промяната започва не само в човека, но и в мястото около него. Екипът на „SOS Разтребители“ влиза тук, за да помогне средата да стане по-подкрепяща за новия старт. Зад тази промяна стоят и хората, които продължават да се борят всеки ден.

„Програмата е тежка, високо структурирана и интензивна. Минимум 7 часа на ден има терапевтично въздействие и с индивидуални проекти. Това дава и високата успеваемост и отчитаме повече от 300 възстановени човека“, категоричен бе д-р Петър Василев, основател на Терапевтична общност "Феникс".

Росица е доказателство за успешното възстановяване от програмата. Тя е поканена за доброволец и веднага се отзовава. Вече е пълноправен член на екипа.

25 години по-късно Бракeвци продължава да посреща хора на ръба, а тук края често се оказва начало и първата крачка към нов живот.

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