Изведени от храма, за да бъдат подложени на жестоки изтезания, а някои от тях – убити и хвърлени в неизвестни гробове. Това е съдбата на над 500 български духовници в годините след 1944-та. Във финалното за сезона издание на „Темата на NOVA” журналистът Ева Костова и операторът Георги Георгиев разкриват разтърсващи истории, потулени преди десетилетия. Истории за вяра и отричане, за религия и политика – в които подкрепата и обичта на миряните към духовните им водачи се оказва опасна за властта. А идеологически машинации и доноси чертаят съдбите на цели фамилии.

Някои от наследниците на убитите и изчезналите и до днес продължават да търсят информация за близките си. Документите и източниците от първите години на тоталитарното управление обаче поставят повече въпроси, отколкото факти. Историците и изследователите също все още събират липсващите парчета от пъзела, но така и не успяват да отговорят на най-важния въпрос: защо у нас не сме признали, нито почитаме българските епископи, свещеници, монаси, станали жертва на репресии по време на тоталитарния режим? За сравнение, останалите православни църкви, включително и руската, са канонизирали свои духовници още в края на двайсети век. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Таня Бакалска.

През целия месец август зрителите ще могат да видят избрани епизоди от „Темата на NOVA” – всяка събота и неделя след централните новини. В началото на септември форматът се завръща с нови документални разкази, ексклузивни разследвания, задълбочени анализи и вълнуващи истории.

Гледайте „Отведени от храма“ в „Темата на NOVA“ на 24 юли, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.