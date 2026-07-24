Снощи Cineland Bulgaria Mall беше домакин на официалната галапремиера на новата българска романтична комедия „Развод на кредит“. Събитието започна с коктейл, който събра партньори на филма, представители на медиите, популярни личности от музиката, бизнеса и социалните мрежи, както и многобройни гости, дошли да бъдат сред първите зрители на филма.

ГАЛЕРИЯ ОТ СЪБИТИЕТО - РАЗГЛЕДАЙТЕ ТУК

След коктейла препълнената зала посрещна първата официална прожекция на „Развод на кредит“. Публиката реагира с много смях по време на филма и изпрати финала с аплодисменти. Първите зрителски реакции определиха филма като забавна, искрена и изключително разпознаваема българска комедия, която с лекота съчетава хумор, романтика и ситуации, познати на всеки.

„Развод на кредит“ разказва с много хумор историята на една семейна двойка, която разбира, че разводът невинаги е най-трудната част, когато между двама души остава... общият кредит. Любов, изневяра, тайни банкови сметки, нови любови и една ипотека, която държи двама души по-здраво, отколкото брачната халка – всичко това се преплита в романтична комедия, която намира смешното там, където животът най-често ни поставя пред сериозни избори.

Режисьор на филма е Исидор Карадимов, а зад реализацията му стои екип, който с много чувство за хумор и съвременен поглед пресъздава една история, близка до всеки, който някога е обичал, спорил или е подписвал договор за ипотека.

След бляскавата си официална премиера „Развод на кредит“ вече очаква зрителите в кината в цялата страна.

NOVA е медиен партньор на филма.

Редактор: Боряна Димитрова