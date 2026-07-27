Този понеделник домакин в „Черешката на тортата“ ще бъде модната икона, журналист и панелист в „На кафе“ Кристина Патрашкова. Тя ще има възможността да презентира ястия от любима държава, която я е вдъхновила, с кухня, която наистина я е впечатлила.

„Черешката на тортата“ събира вкусове от цял свят

Патрашкова избира да посрещне звездната компания в пространство на нейни приятели, където специално за случая е донесла картини от личната си семейна колекция. Вечерята, която е подбрала, е много специална – в духа на Сервантес, Пикасо, Дали и Алмодовар – а именно испанска.

В кухнята Патрашкова ще разчита на експертната помощ на професионален шеф готвач с дълга история, свързана с испанската кухня. Менюто, което ще подготвят заедно, включва студена доматена супа „Салморехо“, предястие – т.нар. pinchos – хапки с миниатюрни миди berberechos и с бейби змиьорки, основното ще бъде „Фидеуа с морски дарове“, а десертът – пържено мляко със специален испански ликьор от трънки, накиснати в анасон – т.нар. пачаран.

Френско-индийски кулинарни изкушения от Антон Порязов в „Черешката на тортата“

Ще успее ли Кристина Патрашкова да докара зрителите от поколението Gen Z до пълно кулинарно delulu и ще се спечели ли сърцата на гостите с изненадата, която е подготвила за тях?

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова