Актьорът и модел, представител на поколението милениъл, възпитаник на проф. Стефан Данаилов, участвал в редица холивудски продукции Антон Порязов ще бъде домакин в „Черешката на тортата“ този петък. Той ще посрещне звездната компания в уютния апартамент на свои близки приятели с меню, което искрено ще ги изненада и развесели от сърце.

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Пропорциите ще бъдат спазени до последния грам, а трапезата ще бъде богато отрупана с ястия от цял свят, някои от които приготвени по изпитани авторски рецепти. Звездната компания ще се наслади на два вида бутиково вино, разядките също ще бъдат две – хумус с чипс и протеиново фъстъчено масло и грах с доматен сос, чили и черен пипер, салатата ще бъде тип френска зелена с бейби спанак,и смокинов дресинг, основното – пиле по индийски с къри, кокос и мексиканска салата, а десертът неустоимо вкусен протеинов кекс с корнфлейкс от лимец и чия със златни бели череши и ванилов сладолед.

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Перфекционист в кухнята и в декорацията, Антон ще докосне сърцата на гостите си и със специални персонализирани подаръци със закачливи пожелания, а на финала шеф Иван Манчев ще произнесе тежката си дума и ще връчи плакета на домакина, който се е справил най-добре с кулинарното предизвикателство.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова