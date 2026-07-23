Световният шампион на висилка и носител на сребърен медал от Олимпийските игри през 1996 година в Атланта Красимир Дунев ще бъде домакин в „Черешката на тортата“ този четвъртък. Той ще посрещне своите звездни гости в хотела на своя близък приятел и един от най-добрите гладиатори от Арената на „Игри на волята“ – Раду Шуляк.

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Краси Дунев ще зарадва компанията с меню, което включва прясно изпечени брускети, салата зелен микс с пармезан, кедрови ядки, чери домати, краставици с дресинг от лимон и зехтин. На трапезата ще има още любимата му крем супа от коприва и предястие – плато от скариди върху канапе от лимон. За основно Дунев се е спрял на филе от синегрида (луксозна, но хищна риба, получила прозвището „Кралят на Средиземноморието“), приготвено на тиган, с гарнитура от аспержи, а десертът ще бъде апетитна протеинова торта.

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Кой от гостите ще получи различно основно ястие, какво специално и много сантиментално питие е подготвил домакинът и колко трогателна изненада им е подготвил? Гледайте тази вечер от 20:00 ч. в новия епизод на "Черешката на тортата" по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова