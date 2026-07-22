Тази вечер в „Черешката на тортата“ ще се сбъдне една от мечтите на представителката на Gen Z – талантливата певица Крисия, а именно - да участва в кулинарния риалити формат.

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Крисия спечели сърцата на българската и европейската публика, като извоюва второ място за България на детската Евровизия през 2014 г., а към днешна дата е любимото момиче на най-успешния български пилот в историята на пистовия автомобилизъм – Никола Цолов.

Като истински перфекционист младата певица ще избере да напазарува продуктите за своята вечеря от проверени магазини с доказано пресен асортимент. Неин спътник и верен съветник в кулинарното приключение ще бъде една от нейните три сестри, която ще бъде неотлъчно до нея в кухнята.

Менюто, с което Крисия ще очарова звездната компания, включва стартер от тартар в кошничка от тортила от сладък картоф с мус от авокадо и заквасена сметана, пушена сьомга с див и пресен лук и ситно нарязани каперси, свежа зеленолистна салата с лимон и ягоди. Основното ще бъде лаврак, гарниран с чери домати, карфиол и аспержи, а десертът – т.нар. манго саго, съчетаващ вкуса на перли от тапиока (саго), кокосово мляко и прясно манго и ягоди.

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Каква ароматна изненада е подготвила Крисия за своите гости и как ще оценят представянето ѝ в кулинарното шоу? Не пропускайте да видите тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова