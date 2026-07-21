Една от най-ярките и лъчезарни български музикални супер звезди с над 15 издадени албума Кристина Димитрова е домакин в „Черешката на тортата“ този вторник. Тя ще посрещне компанията в специално арт пространство, като заложи на класиката в кулинарния жанр, а неин верен помощник в кухнята ще бъде половинката ѝ в живота – Васко.

Любими ястия от израелската кухня с гурме туист от Ана Шермин в „Черешката на тортата“

Певицата решава да готви в професионална кухня, а рецептите в менюто, което е избрала, са свързани с нейното детство. Те навяват скъпи спомени, защото често са присъствали на трапезата на семейството, когато е била малка. Кристина Димитрова ще сервира на своите гости традиционната шопска салата и салата с цедено кисело мляко и див чесън – т.нар левурда. Ще има още пролетно-лятна каша с коприва и лапад. Основното ще бъде пържени кюфтета и картофки със салата от лютеница, боб и пресен лук. А десертът – любимият крем карамел от детството ѝ, който майка ѝ приготвя вълшебно.

Битката на поколенията пламва в „Черешката на тортата“

Ще се справи ли певицата с кулинарните предизвикателства, които си е поставила, и каква сладка изненада е подготвила за своите гости, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова