Момичето с изисквания, което може да обича бурно на цели пет езика – Ана Шермин, открива новата седмица в „Черешката на тортата“ този понеделник.

Битката на поколенията пламва в „Черешката на тортата“

Инфлуенсърката и модел, представител на поколението зилениал, ще покани звездната компания в уютния си дом със заявка да разкрие пред тях и зрителите на NOVA своята автентична страна като домакиня.

Ана Шермин ще зарадва гостите си с тахан, донесен специално от Израел, а вечерята, с която ще опита да спечели сърцата им, е традиционна вечеря „кидуш“. Напитките също ще бъдат съобразени с темата на вечерта. На трапезата ще има традиционна българска питка по рецепта на баба ѝ, предястията ще бъдат хумус с трюфел, патладжан карпачо с тахан и карфиол с тахан и доматен сос, ще има още телешки тартар с трюфел. Основното ще бъде рибай стек, а десертът – кадаиф със сметана и ягоди.

Традиционни севлиевски специалитети от Алпер Чочев в „Черешката на тортата“

Владее лии Ана Шермин езика на добрата кухня? Ще допаднат ли на гостите личните подаръци, които е избрала, доставени специално от Израел? Как ще оценят представянето ѝ в кулинарното шоу? Гледайте тази вечер от 20:00 ч. в новия епизод на кулинарното риалити по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова