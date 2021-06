Британският министър на здравеопазването Мат Ханкок подаде оставка. Той призна, че е нарушил правилата за физическо дистанциране. Таблоидът „Сън“ публикува снимки, на които той целува своя съветничка в министерството. Премиерът Борис Джонсън заяви, че приема извинението на Ханкок и смята случая за приключен, но призивите за оставка или отстраняване на министъра продължават

Ханкок заяви, че „съжалява, че е разочаровал хората“ след като бяха показани снимките му с Джина Коладанджело, която лично той е назначил.

