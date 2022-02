"Това е един от най-мрачните часове за Европа от края на Втората световна война насам", заяви ръководителят на външната политика на блока Жозеп Борел. Русия е изправена пред "безпрецедентна изолация" заради нападението си над Украйна и ще бъде засегната от "най-строгите санкции", които ЕС някога е налагал", каза още той.

"Това не е въпрос на блокове. Това не е въпрос на дипломатически игри за надмощие. Това е въпрос на живот и смърт. Става въпрос за бъдещето на нашата глобална общност", каза той в излъчено изявление.

Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която беше до него, заяви, че новите санкции срещу Русия, подготвени за приемане на извънредна среща на върха на ЕС по-късно днес, "ще отслабят икономическата база на Русия и нейния капацитет за модернизация". Тя заяви, че "мащабните" санкции "ще бъдат насочени към стратегически сектори на руската икономика, като блокират достъпа им до ключови технологии и пазари, ще замразят руските активи в ЕС и ще спрат достъпа на руските банки до европейския финансов пазар".

These are among the darkest hours of Europe since the Second World War.



The EU will respond in the strongest possible terms and agree on the harshest package of sanctions we have ever implemented.



President Putin needs to stop this senseless aggression.



