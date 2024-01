Част от живота на Сергей Лойко е представен в сюжета на документален филм, озаглавен " The Role Of The Soldier", продуциран от Юна Лий. Лентата е заснета в предградията на Ню Йорк и Киев. Снимките по проекта започват през март 2022 г., разказва Voice of America (VOA).

"Как се случи така, че вие, руски гражданин, който в продължение на 25 години е работил като журналист в американският вестник Los Angeles Times, сега се биете за Украйна на 69-годишна възраст?", този въпрос отправя към Сергей, Анна Нелсън, кореспондент на VOA в Ню Йорк.

“Срамът ме доведе тук. Никога няма да можем да изчистим името на нашата нация. Путин ни представи пред света като германците през 1945 г. Ние сме фашисти. Украинците защитават родината си. Те защитават целия свят срещу Русия”, разказва Сергей Лойко пред Voice of America. Той допълва, че е служил в съветската армия, затова има боен опит.

“Като цяло, тук ме познават, защото две години водех предаване по украински телевизионен канал. Имам и издадени две книги тук в Украйна”, казва войникът.

“Дойдох пеша на военна служба в Голосеевски. Беше пълно с охрана, която носеше автомати. Ако бях млад мъж, сигурно щяха да ме прострелят веднага или поне да ме арестуват, Пред тях показах „червения съветски паспорт с изкован сърп“. Направо полудяха! - идва някакъв дядо с руски паспорт и иска да се включи в украинската армия”, разказва възрастният мъж.