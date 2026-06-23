Руската противовъздушна отбрана е свалила 143 украински дрона през изминалата нощ, обяви Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

"В течение на изминалата нощ от 20:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 22 юни до 7:00 на 23 юни с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 143 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", обяви ведомството.

Украйна свали 63 руски дрона за нощ

То уточни, че дроновете са били неутрализирани над териториите на Белгородска, Курска, Брянска, Ростовска и Астраханска област, на Ставрополския и Краснодарския край, на Кримския полуостров, на република Адигея и над акваториите на Черно море и на Азовско море.

Редактор: Станимира Шикова