Откриха телата на трима мъже в река Рейн край югозападния германски град Библис. Жертвите са били обявени за изчезнали, предаде БТА. Загиналите са на 23, 27 и 50 години, като по първоначални данни няма признаци за намеса на трето лице.

Сигналът за изчезването на 50-годишния мъж е подаден в събота вечер от негови близки, след като той отишъл да плува в Рейн и не се прибрал у дома повече от два часа и половина. Полицията започнала издирвателна операция с лодка и хеликоптер, но изчезналият не бил намерен.

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По време на акцията случайни минувачи съобщили на властите, че под рампа за лодки са потънали още двама души - на 23 и 27 години, които не умеели да плуват. Въпреки незабавната намеса на спасителни екипи и пожарникари, те също не били спасени.

Плуването в река Рейн се смята за изключително опасно заради силните подводни течения. След поредица от фатални инциденти през последните години големи градове по поречието на реката, сред които Дюселдорф и Кьолн, вече въведоха забрана за плуване в определени участъци.

Редактор: Ралица Атанасова