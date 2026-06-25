Американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели "потресаващо голям брой" жертви, като същевременно заяви готовността на САЩ да се притекат на помощ.

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 км западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

"САЩ са готови! Искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели", добави президентът на САЩ.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес благодари на американския си колега за заявената готовност за помощ. Тя информира, че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове.

Земетресение с магнитуд 7,5 във Венецуела. Срутени са множество сгради, има загинали и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Европейският съюз също е готов да окаже помощ след мощните земетресения, които разтресоха Венецуела, съобщи днес европейският комисар по кризисни ситуации Хаджа Лабиб, цитирана от AFP.

My condolences to the victims of the earthquake in Venezuela.



We are following the situation with our field staff and partners there.



EU-funded partners are already providing help on the ground, Copernicus is activated & we stand ready to step up assistance. #EUSolidarity — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) June 25, 2026

"Готови сме да увеличим помощта си”, написа тя в социалната мрежа Екс и добави, че европейската система "Коперник" за наблюдение чрез спътници е била активирана в подкрепа на спасителните операции на място.

Снощи Венецуела бе разтърсена от две последователни разрушителни земетресения, взели най-малко 32 жертви. Поне 700 души са ранени.

Редактор: Станимира Шикова