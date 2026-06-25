Горещата вълна, която обхвана Европа, носи ясните белези на климатичните промени и е „поредната цена, която плащаме за замърсяването с изкопаеми горива, изпичащо нашата планета“. Това заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата Саймън Стийл.

През тази седмица Европа е обхваната от екстремни горещини, като във Франция, Великобритания и Испания бяха отчетени рекордно високи температури. Редица други държави издадоха предупреждения за опасно високи жеги, предаде АФП.

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„Докато човечеството не спре да изгаря огромни количества въглища, нефт и природен газ, екстремните горещини ще продължат да се засилват“, подчерта Стийл.

Редактор: Дарина Методиева