България е сред страните с най-ниски потребителски цени на континента, показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат. Според изследването нивото на цените у нас е около 40% под средното за Европейския съюз, което нарежда страната сред петте най-евтини държави в Европа.

Сравнението се базира на показателя „реално индивидуално потребление“, който освен разходите на домакинствата включва и услуги, финансирани от държавата, като здравеопазване и образование. Именно този индекс се счита за един от най-надеждните инструменти за международно сравнение на ценовите равнища.

Евростат: България остава най-евтината държава в ЕС за живот

Данните показват сериозни разлики в цените между отделните европейски държави. В най-скъпите страни една и съща потребителска кошница може да струва почти четири пъти повече, отколкото в най-евтините.

Сред държавите членки на ЕС най-ниски цени са отчетени в Румъния, следвана от България. Ако средната стойност на потребителската кошница в Европейския съюз е 100 евро, в България тя би струвала около 60 евро.

На противоположния полюс е Люксембург, който остава най-скъпата държава в Европейския съюз. При включване на страните извън ЕС най-високи ценови равнища се наблюдават в Исландия и Швейцария, където цените са с над 80% по-високи от средните за общността.

В класацията на най-достъпните държави освен България попадат още Северна Македония, Турция, Босна и Херцеговина и Румъния. В Северна Македония например потребителска кошница, която средно струва 100 евро в ЕС, може да бъде закупена за по-малко от 50 евро.

Цените в България и Румъния - с над 1/3 по-ниски от средното равнище за целия ЕС

Статистиката обаче не измерва жизнения стандарт, а единствено нивото на цените. Затова икономистите предупреждават, че евтините стоки и услуги невинаги означават по-високо благосъстояние.

Експертите посочват, че основната причина за различията в цените между европейските държави са разликите в заплатите и производителността на труда. Колкото по-високи са доходите, толкова по-скъпи стават услугите и голяма част от стоките, тъй като в крайната им цена се включват разходите за труд, наеми, транспорт и местни данъци.

Редактор: Цветина Петкова