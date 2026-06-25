Расте броят на загиналите в резултат на земетресението във Венецуела. На този етап данните сочат за най-малко 188 жертви и над 1500 ранени, пише CNN.

Това е най-мощното земетресение в страната от повече от век, заявиха властите. Трусът беше с магнитуд 7,5 по Рихтер и е продължил 39 секунди. Преди него е имало друг с магнитуд 7,2.

Жители на столицата Каракас определиха сцените като "филм на ужасите".

Викове изпод руините: Роднини и доброволци копаят с голи ръце за оцелели във Венецуела (ВИДЕО)

Много хора са в неизвестност или все още са заклещени под развалините, съобщиха официални лица. Милиони венецуелци, живеещи в чужбина, се опитват да се свържат с близките си.

Редактор: Цветина Петрова