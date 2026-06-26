Китай представи първия подробен доклад за синя дупка в Южнокитайско море. Синята дупка е дълбока вертикална вдлъбнатина в морското дъно.

Според учените това е първата подобна структура в Китай, образувана в коралов риф – рядък природен феномен. Предварителните изследвания показват, че тя се е формирала преди най-малко 3200 години.

Изследователи откриха коралов риф край Неапол - рядко срещано явление за Средиземно море

Входът ѝ е с площ близо 1500 квадратни метра, а максималната ѝ ширина е 56 метра. Районът около морската пещера се отличава с богато биоразнообразие.

Редактор: Цветина Петрова