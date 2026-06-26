Снимка: Стопкадър
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Тя представлява вертикална кухина в морското дъно
Китай представи първия подробен доклад за синя дупка в Южнокитайско море. Синята дупка е дълбока вертикална вдлъбнатина в морското дъно.
Според учените това е първата подобна структура в Китай, образувана в коралов риф – рядък природен феномен. Предварителните изследвания показват, че тя се е формирала преди най-малко 3200 години.
Изследователи откриха коралов риф край Неапол - рядко срещано явление за Средиземно море
Входът ѝ е с площ близо 1500 квадратни метра, а максималната ѝ ширина е 56 метра. Районът около морската пещера се отличава с богато биоразнообразие.Редактор: Цветина Петрова
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