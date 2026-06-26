Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще финансира 47 проекта в 23 общини, чрез които ще се осигури достъпна среда до домовете на 83 хора с трайни увреждания. Те включват изграждане и монтиране на 49 стълбищни платформи, от които 15 външни и 34 вътрешни, 1 асансьор, 2 рампи и 3 вертикални подемника в жилищни сгради, в които живеят хора, придвижващи се с инвалидни колички.

Общата стойност на одобрените проектни предложения е 1,3 млн. евро. Те ще се финансират по Компонент 1 на „Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“ чрез проект „Красива България“. За всяко предложение МТСП отпуска до 51 200 евро.

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Достъпната среда се изгражда в общите части на сградите и ще може да се използва от всички посетители в тях, които са с ограничена подвижност, както и от родители с колички.

През миналата година по Компонент 1 е осигурена достъпна среда за 91 души с трайни увреждания в жилищни сгради в 28 общини. В тях са изградени и монтирани общо 59 съоръжения - вътрешни и външни стълбищни платформи, вертикални подемници и рампи.

Редактор: Никола Тунев