Плажове в Сидни, сред които и световноизвестният плаж "Бонди", бяха затваряни многократно през последните четири дни след поредица от сигнали за забелязани акули край бреговете на най-големия австралийски град, съобщиха властите в петък.

Според платформата „ШаркСмарт“ на правителството на Нов Южен Уелс, спасителите и дроновете отново забелязаха акули тази сутринта в близост до плажовете "Тамарама" и "Бронте" в източните предградия на Сидни. На плувците им беше забранено да влизат във водата, докато властите продължаваха да наблюдават обстановката.

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Кадри от приложението „Дроун Шарк Ап“ показаха това, което изглеждаше като голяма бяла акула близо до плажа "Бонди" – популярна дестинация за сърфисти и международни туристи. Според съобщенията в района са били забелязани и други потенциално опасни видове акули.

Включително в четвъртък наблизо беше засечена акула и сърфистите бяха предупредени по високоговорители да излязат от водата.

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Повишената тревога идва две седмици след сериозна атака от акула на плажа Куджи в източната част на Сидни, където 35-годишна жена претърпя животозастрашаващи наранявания и ѝ беше ампутирана ръката. Състоянието ѝ оттогава се е подобрило, като членове на семейството ѝ споделят, че тя вече не е в опасност за живота си и е в съзнание.

Редактор: Станимира Шикова