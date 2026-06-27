Водачи на Vespa отбелязват 80-годишнината на скутера по улиците на Рим. От два дни насам до неделя италианската столица е домакин на „Vespa Roma 2026 – 80 години на една икона” – четиридневно честване с изложби, състезания, паради и клубни събития.

Пуснат на пазара през 1946 г. от „Пиаджо”, Vespa се превърна в символ на възраждането на Италия след Втората световна война. Скутерът е достатъчно евтин за една опустошена страна, достатъчно стилен, за да съблазни света, и практичен – за да се провира из тесните улички на Неапол, Милано и Рим, отбелязва „Ройтерс”.

Оттогава Vespa е един от най-разпознаваемите италиански дизайнерски продукти за износ, появявайки се във филми като „Римска ваканция” с Грегъри Пек и Одри Хепбърн, в реклами и туристически брошури.

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Скутерът се произвежда непрекъснато от 80 години е и претърпял около 160 обновления на дизайна. Близо 20 милиона бройки са продадени по целия свят, включително малко над два милиона през последното десетилетие. Днес Vespa се продава в около 100 държави, предимно в Европа и Югоизточна Азия, и се произвежда в три завода в Италия, Виетнам и Индия.

Редактор: Ивайла Маринова