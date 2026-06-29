Президентът на Украйна Володимир Зеленски внесе в парламента законопроект за изграждането на Национален пантеон - мемориален комплекс, посветен на личности, оставили трайна следа в борбата за независимостта и свободата на страната.

Инициативата беше обявена от държавния глава по повод Деня на Конституцията на Украйна. Според проекта на едно място ще бъдат увековечени имената на хора от различни исторически периоди, които са играли важна роля в защитата на украинската държавност и национална идентичност.

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Зеленски подчерта, че идеята е бъдещият мемориал да съхрани паметта за поколения украинци, допринесли за развитието и независимостта на страната, така че техният принос да остане част от националната история.

Предвижда се Националният пантеон да бъде изграден в Киев и да се превърне в едно от основните места за почит към украинските герои.

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Началникът на президентската канцелария Кирило Буданов заяви, че проектът е свързан с правото на украинците сами да определят своите национални символи, историческа памет и герои. По думите му поколения украинци са водили борба за правото на независим избор и суверенитет, а днес тази кауза продължава да бъде защитавана на бойното поле.

Законопроектът предстои да бъде разгледан от украинския парламент.

Редактор: Цветина Петкова