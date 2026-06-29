В неделя следобед във Виена 29-годишна жена е била нападната от своя приятел, съобщи австрийската новинарска агенция АПА. Извършителят е 29-годишен български гражданин, който пребил жертвата и я заплашил, че ще я убие, но тя е успяла да алармира полицията.

Малко след това полицейски служители са пристигнали пред жилищната сграда и са задържали заподозрения пред входа, като той частично е признал извършеното. В апартамента полицаите са открили напълно разстроената 29-годишна жена, съобщи говорителят на полицията Маркус Дитрих.

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Жената е заявила, че мъжът многократно я е удрял в лицето и корема, както и по главата с твърд предмет, обясни Дитрих. Спешната медицинска служба на Виена е оказала първа помощ на пострадалата и след това я е откарала в болница.

Извършителят първоначално е бил задържан, а по-късно по разпореждане на прокуратурата във Виена е бил освободен, като срещу него е започнало производство. Срещу българския гражданин са издадени забрана за влизане в жилището и забрана за доближаване, както и временна забрана за притежаване на оръжие.

Редактор: Мария Барабашка